Kiosque360. A Tanger, les éléments de la police ont arrêté, lundi dernier, un individu qui se faisait passer pour un avocat. Or, en fouillant le véhicule qu’il avait garé dans un parking, les enquêteurs ont saisi une grosse quantité de diluant à peinture.

Les services de police de la wilaya de Tanger ont arrêté, lundi dernier, un individu suspecté d’usurpation d’identité et de trafic de substances chimiques toxiques et éthyliques (diluant). Dans son édition du jeudi 3 septembre, le quotidien Al Akhbar rapporte que l’homme, qui se faisait passer pour un avocat, a été trahi par le véhicule qu’il avait abandonné, deux mois durant, dans un parking. Intrigués, les éléments de la police ont procédé à la fouille de ce véhicule en présence de son propriétaire, dont il s’est avéré que le casier judiciaire était bien rempli.

La police a saisi, dans le véhicule, près de 81.800 tubes de diluant à peinture (dolio en dialecte) que les SDF inhalent pour se droguer. La perquisition de la maison du mis en cause a permis de saisir une toge d’avocat, trois talkies-walkies et des fausses factures. Le faux avocat et vrai délinquant a été placé en garde à vue pour enquête sous la supervision du parquet compétent.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, par ailleurs, que les mêmes services de police de Tanger ont interpellé, le même jour, un individu suspecté d’avoir agressé physiquement ses parents. Suite à une plainte déposée contre lui, l’homme a été interpellé dans la maison familiale, dans le quartier Lamrabet, à Tanger. Une arrestation qui s’est avérée difficile, l’individu ayant refusé de se rendre et étant allé jusqu’à se servir d’une arme blanche contre les policiers, dont trois ont été blessés. Finalement neutralisé, l’accusé a été placé en garde à vue pour enquête sous la supervision du parquet, tandis que les trois policiers blessés ont été transportés à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires.