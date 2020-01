© Copyright : DR

Les éléments de la police judiciaire de Tan-Tan ont saisi, lundi, sur la base d'informations fournies par la DGST, 02 tonnes et 988 kilogrammes de chira, ainsi que des équipements marins suspectés d'avoir été utilisés dans des opérations internationales de trafic de drogue et de psychotropes.

Les recherches effectuées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la mise en surveillance d'une maison située dans une zone désertique à environ 12 kilomètres du sud-ouest de Tan-Tan, soupçonnée de servir de base arrière au stockage des drogues et équipements marin utilisés dans ce trafic, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Il fait savoir qu'il a été procédé à l'arrestation du propriétaire du lieu, âgé de 43 ans, et de la saisie de 101 paquets de chira d'un poids total de 02 tonnes et 988 kilogrammes, et de quatre canots pneumatiques, cinq moteurs, 12 bidons d'essence contenant 720 litres, d'un véhicule 4x4 et d'un fusil de chasse chargé de 16 cartouches.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et de déceler ses liens éventuels avec des réseaux internationaux de trafic de drogues, en plus de l'arrestation de tous les individus impliqués dans l'exécution de ces actes criminels.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes que mènent les services de la police judiciaire en coordination avec les services de la DGST, dans le but de lutter contre le crime transfrontalier dans toutes ses formes, notamment le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.