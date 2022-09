© Copyright : DR

Kiosque360. La localité de Tafraouat El Mouloud dans la province de Tiznit a été le théâtre, jeudi dernier, de violents affrontements entre les habitants et les éleveurs nomades. Ces accrochages ont fait plusieurs blessés. Cet article est une revue de presse des quotidiens Al Akhbar et Assabah.

De violents affrontements ont eu lieu, jeudi dernier, entre les éleveurs nomades et les habitants de la commune rurale de Tafraoaut El Mouloud dans la province de Tiznit. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (10 et 11 septembre), que ces affrontements ont fait plusieurs blessés dont le président de la commune qui a été transporté à l’hôpital.

Ces accrochages ont éclaté quand les habitants ont découvert que des centaines de chèvres et de chameaux appartenant aux nomades étaient en train de paître dans les champs agricoles. Le président de la commune rurale est intervenu pour les convaincre de cesser d’exploiter les plantations des habitants et de quitter la localité. Mais au lieu d’obtempérer, les éleveurs nomades ont refusé et ont menacé de mort toute personne qui essaierait d’empêcher leur troupeau de pâturer.

Le conseil de la commune a dans un communiqué condamné ces agressions qui ont porté atteinte à l’intégrité physique des habitants et ont causé des dégâts à leurs propriétés: «Les habitants ont été surpris par une attaque menée par des éléments cagoulés qui les ont encerclées avec des voitures 4X4 surgies de toutes parts. Les habitants ont été attaqués avec une pluie de jets de pierres et de projectiles divers qui ont blessé plusieurs d’entre eux et ont nécessité leur transfert à l’hôpital», souligne le communiqué du conseil de la commune rurale.

Certains élus communaux n’ont pas hésité à qualifier ces affrontements de «bataille entre partis politiques» en affirmant que «ces troupeaux se déplacent sur incitation des partis de l’opposition qui veulent se venger des habitants».

Le quotidien Assabah, qui traite le même sujet, souligne que la Coalition civile pour l’environnement a vivement condamné ces agressions contre les habitants: «Outre les agressions physiques, les dirigeants de ces entreprises, qui possèdent des milliers de têtes de bétail et qui se déplacent avec des convois de camions, saccagent les plantations (arganiers, amandiers et autres) et les biens des habitants (maisons, voitures, citernes d’eau) dans plusieurs localités relevant de la province de Tiznit».

Des sources indiquent que ce sont tous les habitants du monde rural dans les régions de Souss qui vivent dans la peur des attaques menées par les éleveurs nomades. D’ailleurs, un groupe de parlementaires avait interpellé, par le passé, le ministre de l’Intérieur sur ce sujet après que les menaces des nomades étaient devenues presque quotidiennes.