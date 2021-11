Suspension des vols Maroc-France: Air France maintient son programme les 27 et 28 novembre 2021

La compagnie aérienne Air France a annoncé, vendredi, le maintien de son programme de vols de et vers le Maroc les 26, 27 et 28 novembre 2021 et ce, afin de faciliter le retour de ses clients, suite à la décision des autorités marocaines de fermer les frontières aériennes entre le Maroc et la France à compter du 28 novembre 2021 à 23h59.