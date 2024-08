Stress hydrique: les autorités de Rabat se dirigent vers la fermeture des hammams et ateliers de lavage automobile

Les autorités locales à Rabat s’apprêtent à prendre des mesures restrictives pour faire face au stress hydrique.

Selon Al Akhbar de ce jeudi 15 août, plusieurs mesures sont prévues dont la fermeture hebdomadaire des hammams à des jours définis.

Citant des sources proches des autorités locales, le quotidien fait également état, en plus de la fermeture des hammams situés dans les quartiers populaires, de la limitation des activités des ateliers de lavage de voitures à quatre jours par semaine seulement. Le nombre de voitures lavées chaque jour sera également limité.

Les hammams comme ces ateliers figurent, explique Al Akhbar, parmi les activités les plus consommatrices d’eau.

La décision des autorités locales englobe aussi les spas, qui, comme les hammams, fermeront trois jours par semaine.

Il sera de même question de renforcer l’action des brigades de la «Police de l’eau».

Le quotidien n’a pas précisé la date exacte d’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, mais indique qu’elles font partie de l’exécution d’une circulaire du ministère de l’Intérieur, dernièrement adressée aux walis et aux gouverneurs des régions du Royaume.

Dans ce document, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé les autorités locales à tenir des réunions urgentes, pour mettre en œuvre des mesures nécessaires afin d’assurer une gestion rationnelle des ressources hydriques.

Entre autres mesures, cette circulaire prévoit de restreindre l’arrivée d’eau dans les robinets des usagers, et d’interdire l’utilisation des eaux conventionnelles, des eaux de surface et celles des nappes phréatiques, dans l’irrigation des espaces verts et des parcours de golf.

La circulaire interdit aussi les prélèvements illégaux d’eau dans les forages, des puits, les sources, les cours d’eau et les canaux de transport d’eau, ainsi que le lavage des voiries et des espaces publics avec de l’eau potable.

Le ministère de l’Intérieur liste par ailleurs d’autres mesures, comme celle du remplissage des piscines publiques et privées une fois par an.

Ces piscines doivent être équipées d’un système de recyclage ainsi que l’interdiction de l’usage de l’eau potable pour le lavage des véhicules, camions et autres engins.

Al Akhbar indique par ailleurs que l’Agence du Bassin hydraulique Bouregrag-Chaouia avait déjà lancé une campagne de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d’eau, notamment auprès des hammams dans les communes des préfectures et provinces de Rabat, Salé, Skhirat et Témara.

Cette campagne, qui avait pour cible près de 400 hammams traditionnels et douches publiques, visait à sensibiliser les consommateurs sur la rareté de l’eau, et la nécessité de consommer rationnellement cette ressource.