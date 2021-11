© Copyright : DR

Le360 a appris de source fiable que la société de développement local Fès Parking reprend ses activités après huit mois d’arrêt, provoqué par les protestations et polémiques qui ont accompagné la révélation de ce prestataire, ses tarifs de stationnement ainsi que le prix des abonnements mensuels.

La société de développement local d'horodateurs Fès Parking a récemment tenu son conseil d'administration, suite auquel il a été décidé de reprendre l'activité principale de la société chargée de gérer les parkings dans le quartier de l'Agdal de Fès.

L'entreprise concernée doit reconsidérer les tarifs de stationnement qu'elle avait précédemment annoncés. Le prix du parking était fixé à deux dirhams par heure, six dirhams pour quatre heures et 20 dirhams par jour. L’abonnement mensuel pour les particuliers était quant à lui fixé à 120 dirhams et 200 dirhams pour les commerçants et les entreprises.

Selon une autre source, la reprise d’activité n'aura pas lieu avant les résultats d’un sondage qui sera mené auprès de la population, afin d’obtenir l’aval des Fassis et leur avis sur les tarifs de stationnement.

L'entreprise concernée avait auparavant commencé à exploiter progressivement les parkings dans le quartier de l'Agdal, en attendant la généralisation du processus au reste des autres quartiers dans le centre de la ville nouvelle. Mais en novembre 2020, une polémique avait éclaté, et Fès Parking a fini par suspendre son activité en avril dernier suite aux protestations d’un groupe de militants des droits de l'homme.