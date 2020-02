© Copyright : DR

Kiosque360. Le conseil communal de Fès vient de prendre une nouvelle décision en matière de parking dans la ville. Les détails.

Les autorités de la commune de Fès viennent de prendre une nouvelle décision en matière de parking dans la ville. Les Inspirations Eco, qui rapporte l’information dans sa livraison du jour, précise que cette nouvelle décision porte sur la réglementation de l’intervention des contrôleurs assermentés concernant les contraventions liées au service public de stationnement. On apprend que le conseil prépare ainsi le terrain au lancement de la SDL (Société de développement local) «Fès Parking SA». Notons que c’est sur proposition du ministère de l’Intérieur que le conseil a pris cette décision.

Selon le quotidien, il était nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire pour l’élaboration et la perception des pénalités dues aux infractions des règles de stationnement dans le périmètre géographique couvert par la commune. Les Inspirations Eco ajoute qu’en vertu de cette décision, en cas d’infraction ou de non-paiement des redevances de stationnement, les usagers peuvent désormais régulariser leur situation dans un délai de 48 heures, et ce en payant une pénalité de 2 dirhams pour chaque heure de retard. Il faut savoir que, si les usagers dépassent le délai de 48 heures, le montant de la pénalité sera multiplié par 50 pour chaque heure de stationnement non payé. On apprend aussi que la nouvelle SDL qui sera mise en place misera sur une technologie de pointe pour mieux gérer la situation.