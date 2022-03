© Copyright : DR

Le dispositif de soutien annoncé le 23 mars dernier par le gouvernement, destiné aux transporteurs et que recevront les propriétaires de taxis, comprend désormais les chauffeurs de ces véhicules, auxquels incombent, en partie ou en intégralité, les dépenses relatives aux carburants.

La plateforme numérique, mouakaba.transport.gov.ma., lancée le 23 mars dernier par le gouvernement, pour faciliter l’acheminement de l’aide proposée par l’Etat aux professionnels du transport, est mise à jour, et c’est le volet consacré aux taxis qui est concerné par ces nouvelles modifications.

Réclamant leur part de ce soutien gouvernemental qui bénéficiait directement aux propriétaires des véhicules et aux exploitants des agréments, les chauffeurs des taxis, qui assumaient partiellement ou totalement les charges relatives aux carburants, ont fini par obtenir gain de cause. Dorénavant le propriétaire du taxi s’engage sur l’honneur à partager le montant de la subvention, qui est de 2.200 dirhams pour les grands taxis et de 1.600 dirhams pour les petits taxis, à hauteur des dépenses supportées du (ou des) chauffeurs et par lui-même.

Ainsi, trois changements importants ont été introduits au niveau du volet consacré aux taxis, et ce n’est qu’en respectant les nouveaux termes que l’exploitant du taxi se verra bénéficier de la subvention.

Le premier engagement concerne les exploitants des taxis qui devront déclarer sur l'honneur qu'ils supportent à eux seuls la totalité des frais du carburant.

Le second engagement consiste en un engagement sur l'honneur, de la part de l'exploitant du taxi, qui supporte partiellement les charges relatives au carburant, à partager le montant de la subvention ou prorata de la contribution avec les conducteurs des véhicules, et ce proportionnellement aux frais supportés par chacune des parties.

Le troisième engagement concerne lquant à lui les exploitants des taxis qui n'assument aucune dépense de carburant. Ces derniers s'engageront à reverser le montant total de l'aide au(x) chaffeur(s) du taxi ayant supporté les charges du carburant au prorata de la contribution de chacun d'eux aux charges du carburant.

© Copyright : Capture d'écran: www.mouakaba.transport.gov.ma

Une information que confirme Fakhreddine Said, membre du bureau régional de l’Union marocaine du travail (UMT) représentant les chauffeurs de grands taxis, contacté par Le360: «les conducteurs des taxis de première catégorie vont pouvoir bénéficier dune aide de 2.200 dirhams proposée par le gouvernement. Le propriétaire du taxi devra renseigner directement ses coordonnées et celles de son véhicule sur la plateforme numérique afin de recevoir ce soutien. Par la suite, ce sera à lui de départager ce montant entre ses conducteurs. Pour l’instant, nous attentons le 1er avril pour voir comment cela va se passer dans les faits».

Toutefois, Azzedine Lhanda, secrétaire général provincial de l’Union marocaine du travail (UMT) représentant les petits taxis, explique que le montant de 1.600 octroyé à ces véhicules de seconde catégorie, est insuffisant et ne couvre pas la totalité des dépenses relatives au carburant. «Le propriétaire du taxi doit diviser cette somme dépendamment des chauffeurs qui conduisent le véhicule. S’ils sont deux à le conduire, ils recevront 800 dirhams chacun, soit l’équivalent de 26 dirhams par jour, ce qui est largement insuffisant et ne représente absolument pas la réalité des faits», déplore-t-il.

Pour rappel, ces subventions tombent au bon moment, à quelques semaines après les grèves des professionnels du transport, sachant que les prix du carburant sont au plus haut, frôlant les 13 dirhams pour le gasoil et dépassant les 14 dirhams pour l’essence.

De ce fait, les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d'une subvention de 2.200 dirhams pour les grands taxis, 1.600 dirhams pour les petits taxis 1.800 dirhams pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, auxquels s'ajoutent 7.000 dirhams pour les autocars inter-villes et 6.200 dirhams pour les autobus.

© Copyright : DR

S'agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d'un soutien financier de 2.800 dirhams au profit des autocars de 1ère série, 1.400 dirhams pour les minibus de 2ème série et 1.000 dirhams pour les véhicules de 3ème série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour le compte d'autrui, un soutien financier de 1.000 dirhams sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 dirhams au profit des tracteurs routiers.

S'agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d'autrui bénéficieront d'une aide financière de 1.200 DH pour chaque véhicule, et de 1.000 DH pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour le compte d'autrui.

© Copyright : DR