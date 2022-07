En application des Hautes Instructions royales données ce jeudi 14 juillet 2022 pour l’ouverture de Souk Assalihine, à Salé, les 1.483 bénéficiaires ont commencé, dès cet après-midi, à recevoir les clefs de leurs locaux. Les images.

Ils sont 1.483 bénéficiaires à avoir désormais, chacun, un local dans l’immense centre commercial Souk Assalihine de Salé. L’opération de distribution desdites clefs a démarré ce jeudi 14 juillet 2022. Le projet est de grande envergure. Les travaux de sa réalisation ont été lancés par le Souverain le 24 octobre 2017. La remise des clefs intervient d’ailleurs en application des hautes instructions royales données ce jeudi pour son ouverture.

Ce projet intégré a nécessité des investissements de l’ordre de 361 millions de dirhams. Il est destiné à promouvoir les conditions socio-économiques de milliers d’habitants et à dynamiser l'activité économique au niveau de la ville. Plus qu’une création, il s’agit d’une transformation de l’ancien souk traditionnel en une nouvelle structure commerciale moderne et d’une expérience inédite de gouvernance des politiques publiques à destination du secteur informel.

Erigé sur une superficie de 23 hectares, le projet comprend un complexe commercial abritant 1.070 locaux et un marché central comportant 413 commerces. Son financement a été opéré dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des Habous et des Affaires islamiques (301 millions de dirhams), le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra (30 millions de dirhams), la préfecture de Salé (10 millions de dirhams) et la commune de Salé et l’autorité délégante (20 millions de dirhams).

Les prix de ces locaux prennent en considération la nature des activités commerciales et professionnelles exercées et la situation sociale des bénéficiaires, avec des facilités de paiement et un accès au programme Intelaka leur facilitant l’accès aux fonds nécessaires à l'acquisition des équipements.