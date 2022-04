Sondage. La recrudescence des cas de Covid en Chine doit-elle enjoindre à plus de vigilance?

La recrudescence des cas de Covid en Chine doit-elle enjoindre à plus de vigilance? Choix Oui Non Sans avis Oui 46% 46% Non 52% 52% Sans avis 1% 1%

Partout dans le monde, un certain relâchement des mesures de restrictions sanitaires dues à la pandémie est observé. Pensez-vous que la recrudescence des cas de Covid en Chine, et le confinement qui guette Pékin, devraient enjoindre à faire preuve de plus de vigilance au Maroc?