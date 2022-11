© Copyright : DR

Kiosque360. Le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat a ordonné de placer un jeune «Oueld lefchouch» en détention provisoire pour avoir forcé un barrage et blessé un gendarme, en plus du délit de fuite. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La brigade de gendarmerie royale de Skhirat a déféré, mardi, devant le procureur général du roi près la cour d’appel de Rabat, un jeune «Oueld lefchouch» (gosse de riches), né en 1994, pour tentative de fuite après avoir forcé un barrage, fauché et blessé un gendarme.

Après l’interrogatoire du mis en cause, le procureur général du roi a confié l’affaire au juge d’instruction près la même cour d’appel afin d’approfondir l’enquête, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 10 novembre. Et de préciser que «le mis en cause a été placé en détention provisoire à la prison Al Arjat à Salé pour tentative de meurtre sur un gendarme dans l’exercice de ses fonctions et délit de fuite».

Cette affaire, qui a mis en état d’alerte tous les services sécuritaires et les autorités compétentes à Rabat, Skhirat et Témara, a commencé lorsqu’un jeune a refusé d’obtempérer aux injonctions des éléments de la gendarmerie royale qui étaient en service au niveau d’un barrage de contrôle sur la route côtière reliant Skhirat et Harhoura. «Il a forcé le barrage, fauché et blessé un gendarme avant de prendre la fuite en direction de Rabat où réside sa famille», indiquent les sources du quotidien.

Alerté, le procureur général du roi près la cour d’appel de Rabat a donné ses instructions aux différents services sécuritaires afin de multiplier les recherches en vue d’identifier le mis en cause et de l’arrêter, ajoutent les mêmes sources. En moins de vingt-quatre heures, poursuit Al Akhbar, la voiture du mis en cause a été localisée au niveau d’une agence de location de voitures à Rabat. C’est ainsi qu’il a été identifié sur les registres de l’agence avant d’être interpellé quelques heures plus tard à bord d’une luxueuse voiture au niveau du quartier Touarga à Rabat. Son procès démarrera après l’achèvement de l’enquête.