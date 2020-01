© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La police judiciaire de Tan-Tan a arrêté, ce vendredi, sur la base d’informations fournies par la DGST, six individus, dont l’un est recherché au niveau national, et ce pour liens avec un réseau de trafic international de drogue et de tentative d’homicide volontaire à l’aide d’une arme à feu.

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Tan-Tan, ont arrêté, vendredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six individus, dont l’un est recherché au niveau national pour enlèvement, séquestration et demande de rançon, et ce pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes, et de tentative d’homicide volontaire à l’aide d’une arme à feu.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, l’un des individus arrêtés est considéré comme l’instigateur de la tentative d’homicide volontaire au moyen d’un fusil de chasse, le 18 décembre 2019 contre une personne à la ville de Laâyoune, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que cette personne a réussi à éviter les balles auxquelles elle a été exposées près d’une station-service située au quartier Al Wifaq de la même ville.

Les opérations de fouille menées à l’intérieur d’une voiture 4×4 avec les suspects à bord, ont permis la saisie de quelque 55 kilogrammes de chira conditionnés en paquets, de deux appareils GPS, de trois armes blanches et d’un boîtier de balle pour la mitrailleuse Kalachnikov, relève la même source, faisant savoir que les opérations de ratissage effectuées sur un terrain vague à environ 62 km en direction d’Es-Semara se sont soldées par la saisie d’une mitrailleuse Kalachnikov, de deux coffres remplis de 25 balles, d’un fusil de chasse et 39 cartouches, outre un téléphone satellite.

Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre des six suspects interpellés sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, de déterminer ses éventuels liens avec les réseaux criminels de trafic international de drogue dans la région du Sahel et du Sahara, et d’arrêter tous les individus impliqués dans ces actes criminels, précise la DGSN, soulignant que les opérations de fouille et de ratissage sont toujours en cours dans de nombreuses régions en vue de détecter et saisir tous les outils et équipements liés à cette affaire.