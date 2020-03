© Copyright : DR

Le Maroc a enregistré à la date du 9 mars 60 cas suspects de coronavirus (Covid-19), qui se sont révélés tous négatifs, alors que deux cas seulement restent confirmés à savoir ceux d'un homme et d'une femme qui avaient été admis à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca.

Selon le ministère de la Santé, la situation reste inchangée, le Maroc n'ayant enregistré jusqu'à la date du 9 mars que deux cas confirmés au Covid-19.

Quant aux personnes soupçonnées d'être infectées au virus, leur nombre est passé de 50 à 60 cas.

Pour rappel, un dispositif de vigilance, de prévoyance et de lutte contre ce virus a été mis place par le Comité national de pilotage. Ce comité comprend un commandement formé par divers départements notamment ceux de la Santé, de l'Intérieur, de la Gendarmerie royale, de la Protection civile et d'un collectif de chercheurs et de professeurs en médecine.

Le Maroc a placé actuellement ce dispositif à son niveau 1. Le pays est doté, selon le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb, de quelque 12 millions de kits (masques et tabliers de protection). Un total de 670 lits d'isolement ont été mis à disposition dans les principaux hôpitaux du Maroc.