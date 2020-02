© Copyright : DR

Kiosque360. Les sites de rencontre se multiplient sur la Toile. L’objectif est le mariage ou l’amitié. Mais qu’en est-il en réalité?

La marchandisation touche même le mariage. En effet, des sites de rencontre pullulent sur la Toile, offrant leurs services à des personnes désireuses de se rencontrer pour fonder un projet de mariage ou nouer une amitié. Ces services sont payants dans la plupart des cas, ou présentent des plateformes alléchantes pour attirer un nombre élevé de visiteurs afin de drainer des publicités. Les Marocains sont les plus gros consommateurs de ce genre de site après les Saoudiens.

Le quotidien Assabah se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 29 février et 1er mars, à partir de données fournies par des hackers qui ont piraté les données d’une plateforme. On apprend ainsi que des visiteurs de ces sites, qui mettent à la disposition du monde leur vraie photo et leur numéro de téléphone portable, cherchent des aventures hors du cadre du mariage. Si certaines rencontres se terminent par une union légitime, le quotidien fait remarquer que la plupart des liens ne sont noués qu’à des fins de prostitution. Ce qui fait de ces sites des vecteurs de proxénétisme et d’incitation à la débauche, indique le quotidien.

De même, des rencontres nouées sur certains sites finissent par des drames. En effet, certains utilisateurs se font en fin de compte arnaquer. Des enfants mineurs sont également roulés par des criminels qui naviguent sous des identités inspirant confiance avant de frapper violemment. Et l’absence d’un cadre juridique règlementant ce domaine est exploité par des agences qui gagnent des sommes d’argent colossales.

Dans une interview accordée au quotidien, Mohcine Benzakour, universitaire et psychologue, explique ce phénomène par la détérioration des relations sociales, y compris l’institution du mariage, qui n’est plus fondée sur des valeurs, des principes et des conseils. Chose qui a été mise à profit par des sites qui manipulent parfois la bonne intention de certains visiteurs pour les conduire dans la prostitution organisée. Et au passage, ces sites gagnent énormément d’argent.