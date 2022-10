Lors de la signature de la convention de tiers-payant entre la MGBM et l'HUIM6 et l'HCK, vendredi 14 octobre 2022 à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura.

La cérémonie de signature de la convention de tiers-payant entre la Mutuelle générale des barreaux du Maroc, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI et l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa a eu lieu vendredi 14 octobre 2022, à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura.

Une convention de tiers-payant entre l’Hôpital universitaire international Mohammed VI, l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa et la Mutuelle générale des barreaux du Maroc (MGBM) a été signée vendredi 14 octobre à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura.

Le protocole de signature de cette convention a été présidé par Pr Ahmed Bennana, directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI (l’HUIM6), le Pr Khalid Said, directeur général de l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa et maître Mohammed Amine Bizoulal, président de la Mutuelle générale des barreaux du Maroc, en présence du directeur médical de l’HUIM6, et du Pr Faouzi Benabdennbi et du trésorier de la MGBM, maître Redouane Ababou, indique l’Hôpital universitaire international Mohammed VI dans un communiqué.

La cérémonie de signature a connu la participation des représentants du corps médical, paramédical et administratif des deux hôpitaux, ainsi que l’équipe dirigeante de la MGBM.

Dans sa déclaration, maître Bizoulal affirmait qu’«il s’agit-là de la première convention en son genre, signée avec des hôpitaux universitaires au Maroc et qui a pour objectif d’élargir l’accès à l’offre de soins aux 30.000 avocats adhérents et leurs familles, à travers le Royaume».

Le Pr Ahmed Bennana et le Pr Khalid Sair ont affirmé dans leurs déclarations respectives, que «l’hôpital universitaire international Mohammed VI et l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa veilleront à assurer aux adhérents de la MGBM, en parfaite synergie, une prise en charge de qualité dans un environnement où compétences humaines et innovations technologiques s’associent au service du patient».

A noter que la signature de cette nouvelle convention s’inscrit dans le cadre des partenariats développés par les structures hospitalières de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid dans la dynamique d’optimisation continue de la qualité de la prise en charge de leurs patients.