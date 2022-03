© Copyright : DR

Kiosque360. Dans une mosquée située au centre de la ville de Sidi Slimane, un inconnu aurait volé la caisse dédiée à la collecte de fonds des fidèles. Avant de quitter les lieux, en laissant une bouteille de vin. Les autorités n’ont pas encore identifié le voleur. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Ce 27 mars, les habitants de Sidi Slimane se sont réveillés sous le choc. La veille au soir, la mosquée Al Houda, l’une des plus grandes mosquées de la province et située au centre de la ville, était le théâtre d’un vol: un inconnu aurait pillé la caisse de collecte de fonds pour la mosquée tout en y laissant une bouteille de vin.

Un événement qui a choqué les fidèles dont les témoignages, recueillis par le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 29 mars, condamnent fermement cet acte criminel. D’après le quotidien, des éléments de la police judiciaire se sont rendus illico presto à la mosquée Al Houda, accompagnés des membres de la police scientifique et technique qui ont examiné la scène du crime et relevé les empreintes sur la bouteille de vin laissée par cet inconnu au milieu de la mosquée. Ils ont également procédé à l’examen des caméras de surveillance des commerces situés en face de la mosquée.

Selon des sources consultées par le quotidien, le présumé voleur aurait réussi à s’infiltrer dans la mosquée au moment de la prière d’Al Ichâ et s’y cacher. Il a attendu la fermeture des portes et le départ des fidèles pour voler la caisse dédiée à la collecte de fonds et siroter sa bouteille de vin. Il serait resté dans la mosquée jusqu’à la réouverture des portes à l’aube, à l’occasion de la prière du Sobh. Les trois portes permettant l’accès à la mosquée auraient facilité son évasion, précise le quotidien.