Kiosque360. La police judiciaire de Sidi Slimane a interpellé un MRE, propriétaire d’une agence d’expéditions et de transports internationaux, qui a arnaqué plusieurs personnes en leur délivrant des contrats fictifs de travail à l’étranger. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la police judiciaire de Sidi Slimane ont, en coordination avec leurs homologues de la wilaya de Kénitra, interpellé un individu impliqué dans un réseau de traite d’êtres humains. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 23 décembre, que le mis en cause est propriétaire d’une agence d’expéditions et de transports internationaux. Son arrestation fait suite au dépôt de plusieurs plaintes à son encontre et à un sit-in de protestation organisé par ses victimes devant son agence.

Le parquet général a décidé de présenter le prévenu, un MRE qui possède une carte de séjour belge, devant le juge d’instruction pour escroquerie et incitation à l’immigration avec des contrats de travail fictifs. Lors de son interpellation, les éléments de la police judiciaire ont trouvé en sa possession une somme importante en devises, notamment en Euros.

Au moment de cette affaire, rapporte le quotidien Al Akhbar, la nouvelle de l’arrestation du chef de ce réseau de traite d’êtres humains s’est répandue dans la ville. L’individu, surnommé «Rifi», aurait été interpellé, mardi dernier, par les services de sécurité de Nador. Ce suspect est considéré comme l’accusé principal dans une vaste opération d’escroquerie dont ont été victimes des centaines de citoyens à travers le Royaume.

Soutenu par ses complices, le chef de ce réseau promettait à ces pauvres gens des contrats de travail d’un an dans le domaine agricole, en France et au Canada, pour un revenu variant entre 70.000 et 120.000 dirhams. Or, l’accusé soutirait la somme de 40.000 dirhams à chaque candidat à l’immigration, dont aucun n’a jamais vu le fameux contrat qu’on lui faisait miroiter. D’ailleurs, des plaintes de personnes qui ont été arnaquées par «Rifi» et compagnie continuent de parvenir, aujourd’hui encore, au service de la police judiciaire de Sidi Slimane.