Kiosque360. Un réseau spécialisé dans le vol de câbles de cuivre et leur transformation avant l’export a été démantelé par la gendarmerie royale à Sidi Bennour. L’enquête ouverte pourrait faire tomber plusieurs têtes. Les détails.

La brigade de gendarmerie royale de Sidi Bennour vient de démanteler une bande criminelle de plusieurs individus qui s’étaient spécialisés dans le vol de câbles de cuivre et leur transformation avant de les exporter à l’étranger.

L’affaire a éclaté le 2 septembre lorsque des éléments de la gendarmerie royale ont interpellé un camion transportant dix-huit tonnes de câbles de cuivre dans la localité de Ouled Amrane. Cette grande quantité de cuivre était soigneusement dissimulée sous des plaquettes en aluminium pour induire en erreur les contrôles routiers au niveau des barrages de police et de gendarmerie.

Selon le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 12 et 13 septembre, la fouille de l’engin transportant ces câbles de cuivre a permis la saisie de 42.000 dirhams. Cette somme était destinée à corrompre les éléments des brigades de contrôle routier, a avoué le chauffeur lors de son interrogatoire.

Les investigations menées par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Sidi Bennour ont révélé que les opérations de vol de câbles de cuivre effectuées dans différentes régions du Maroc et leur transformation étaient effectuées par un réseau composé de plusieurs membres. Dans ce lot, un quinquagénaire et le propriétaire d’un entrepôt dans la localité de Ouled Amrane sont activement recherchés.

L’activité de ce réseau consistait dans le vol de câbles de cuivre et leur transformation avant d'exporter le métal via une société dont le siège se trouve à Ain Harrouda à Casablanca. L’enquête a également permis la saisie d’un container chargé de 22 tonnes de câbles de cuivre raffinés à la gare ferroviaire de Casa-port. Ce container était destiné aux Etats-Unis d’Amérique, selon les révélations du chauffeur interpellé, ajoutent les sources du quotidien.

Ces câbles de cuivre, indiquent les mêmes sources, auraient été volés sur l’axe Kénitra-El Jadida durant la période du confinement avant d’être stockés dans cet entrepôt de la province de Sidi Bennour. L’enquête permettra de connaitre le mode opératoire de ce réseau et les personnes impliquées.

D’ailleurs, les services de la douane se sont constitués partie civile puisque l’exportation s’effectuait en violation des lois en vigueur. Par ailleurs, rappelle le quotidien, les services de la police et de la gendarmerie royale avaient démantelé plusieurs bandes qui s’activaient dans le vol de câbles de cuivre, en ciblant les installations des sociétés de télécommunications et de l’Office national de l’électricité et de l’eau.