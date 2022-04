© Copyright : DR

Kiosque360. Une étude montre que les Marocains rejettent catégoriquement les rapports extraconjugaux, mais seule une minorité avance un argument d’ordre religieux pour justifier son refus. D’autres détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Une majorité de Marocains rejettent les rapports sexuels hors du cadre du mariage et ne souhaitent pas voir des personnes homosexuelles dans leur entourage. Ainsi, quatre Marocains sur cinq, soit 82%, sont contre les relations sexuelles extraconjugales alors que 77% de nos concitoyens rejettent catégoriquement l’homosexualité. Ce qui fait dire au quotidien Assabah qui aborde ce sujet dans son édition du week-end des 15 et 16 avril, que rares sont les thématiques et les questions sociales qui, il est vrai, recueillent l’unanimité des Marocains. L’homosexualité et les rapports sexuels extraconjugaux en font partie.



C’est ce que confirme, en effet, une enquête d’opinion réalisée par l’institut de sondage Sunergia et dont les conclusions ont été reprises par le quotidien, sans citer la date de sa publication. Cette étude, poursuit Assabah, suscite d’ailleurs plusieurs questionnements à caractère social. Lorsque les enquêteurs ont demandé aux personnes sondées si, selon leur opinion, deux personnes adultes et consentantes avaient le droit d’avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, seules 8% d’entre elles ont répondu que oui. 10% des personnes sondées ont refusé de répondre à la question.

Ce qui est intéressant dans cette réponse, relève le quotidien, c’est que sur les 82% de personnes sondées qui se sont dits contre ce type de relations, l’écrasante majorité d’entre elles, soit 70%, se sont contentées de rejeter ce genre de relations sans avancer aucun argument d’ordre moral ou religieux. D’un autre côté, à peine 12% ont avancé des arguments de nature religieuse estimant que cela est illicite (haram) pour justifier leur opinion.



Sur le même registre, une autre étude, dont le quotidien ne mentionne pas non plus la date de publication, réalisée par le même institut de sondage, montre à quel point les Marocains peuvent accepter ou non les différences sexuelles. La grande majorité des sondés rejettent ainsi l’idée d’avoir des personnes homosexuelles dans leur famille, parmi leurs amis ou dans leur entourage en général.

D’après l’étude, seuls 14% des sondés ont affirmé accepter des personnes homosexuelles dans leur entourage. 77% des sondés rejettent par contre la présence de personnes ayant cette orientation sexuelle parmi leurs amis ou dans leur famille. Les réponses changent selon qu'il s’agit d’hommes, de femmes ou de jeunes. Ainsi, si 16% des hommes sondés disent n’avoir aucun problème avec la présence d’une personne homosexuelle dans leur entourage, cette proportion n’est que de 12% chez les femmes alors qu’elle monte à 19% chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans.



Le quotidien rappelle que cette étude, qui a été réalisée auprès d’un panel de 1.092 personnes, dont 731 de sexe féminin, a donné lieu à des résultats incohérents par rapport à la réalité sociale. L’étude n’explique pas comment les rapports sexuels extraconjugaux sont rejetés par l’écrasante majorité des sondés, alors que c’est une pratique qui existe dans notre société. Ce qui d’après le quotidien dénote d’une certaine hypocrisie sociale. L’étude montre également que, selon les résultats du sondage, le Maroc n’est manifestement pas un pays indiqué pour les homosexuels.