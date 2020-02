© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de la ville de Tanger a mis hors d’état de nuire deux frères et une femme qui escroquaient, sur la Toile, des ressortissants des pays du Golfe. Leur modus operandi.

Après avoir sévi dans la ville de Oued Zem, une femme et deux hommes âgés de 24 et 28 ans sont tombés dans les filets de la police judiciaire de Tanger pour escroquerie et chantage sur Internet. Ces individus harponnaient leurs victimes sur les réseaux sociaux, via de faux comptes sur la Toile où ils se faisaient passer pour des filles marocaines.

La manœuvre consistait à rouler les victimes sur les réseaux sociaux pour les filmer dans des positions compromettantes afin de les faire chanter par la suite, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 20 février. Et de préciser que ces individus ont été déférés, lundi, devant le parquet général de Tanger qui a décidé de confier leur affaire, pour approfondissement de l’enquête, au juge d’instruction près la Cour d’appel de la même ville. Celui-ci a décidé de poursuivre les deux frères en état de détention, alors que leur complice a été relâchée sous caution. La perquisition de leur domicile a permis la saisie de trois ordinateurs, de clés USB, d'accusés de réception des mandats de transfert d’argent et d'une voiture.

Les mis en cause ont été arrêtés lorsque l’un d’entre eux est tombé dans les filets de la police, qui découvrira alors qu’il était déjà recherché pour chantage et escroquerie. Les investigations menées ensuite par les limiers de la police judiciaire de Tanger ont permis l’arrestation, dans le quartier Al Irfane, des autres membres de cette bande criminelle qui sévissait dans la ville de Oued Zem depuis 2014. L’enquête se poursuit sous la supervision du parquet compétent en vue de tirer au clair cette affaire et de mettre hors d’état de nuire toutes les personnes impliquées.