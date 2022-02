L'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction est une école de traduction et d'interprétation située à Tanger.

Le tribunal de première instance de Tanger a condamné, vendredi 11 février 2022, un professeur de l'école supérieure Roi Fahd de traduction à un an de prison ferme pour harcèlement sexuel contre l’une de ses étudiantes.

Le tribunal de première instance de Tanger a condamné le professeur de langue espagnole de l’école supérieure Roi Fahd de traduction à une peine d'un an de prison ferme, assortie d'une amende de 5.000 dirhams. L’accusé a également été condamné à payer 50.000 dirhams de dommages et intérêts à la victime.

L'enseignant de langue espagnole a été arrêté début janvier en pleine vague de dénonciation du chantage et harcèlement sexuel en milieu universitaire. L’accusé a fait l'objet d'une plainte collective d’une douzaine d’étudiants et a été suspendu de ses fonctions pédagogiques et administratives. Il a ensuite été placé en garde à vue.

A titre de rappel, la justice a déjà condamné, le 12 janvier dernier, un professeur de l'université de Settat à deux ans de prison ferme pour avoir fait chanter sexuellement des étudiantes. Il s'agit du premier verdict prononcé dans le cadre du scandale connu sous le nom de sexe contre bonnes notes, qui implique quatre autres professeurs dont le procès est toujours en cours.