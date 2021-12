© Copyright : Fadel Senna/AFP

Les jeunes concernés par l'opération de recensement du service militaire au titre de l'année 2022, lancée ce 13 décembre 2021, bénéficieront d'une formation multidisciplinaire à même de renforcer leur statut d'acteurs agissant au sein de la société, a affirmé, lundi, Mohamed Errerhaoui, chef de division au sein du ministère de l'Intérieur.

Au cours des quatre premiers mois du service militaire, qui s'étale sur une année, les conscrits recevront une formation commune de base ainsi qu'une formation militaire, a indiqué Mohamed Errerhaoui dans une déclaration à la chaîne d'information continue de la MAP.

Par la suite, les appelés recevront, pendant huit mois, une formation professionnelle dans les disciplines et spécialités disponibles dans les centres de formation relevant des Forces armées royales (FAR), a-t-il poursuivi, notant que cette formation sera assurée par des formateurs militaires civils au profit des jeunes en vue d’approfondir leurs connaissances.

Le service militaire permettra ainsi aux conscrits de développer les valeurs de citoyenneté, le goût de l’effort, le sens de la discipline, le respect des symboles et des institutions de l’Etat et leur inculquera, par la même occasion, la prédisposition à défendre la patrie et son intégrité territoriale, a noté le responsable, ajoutant que les appelés recevront une indemnité et une solde exonérées de tout impôt et qui ne seront soumises à aucun prélèvement.

La solde mensuelle accordée aux appelées pendant la durée du service militaire variera en fonction du grade attribué à chaque appelé, a-t-il poursuivi, notant que les jeunes ayant un niveau d’études inférieur au baccalauréat percevront une solde de 1.050 dirhams, contre 1.500 dirhams pour les sous-officiers détenteurs du baccalauréat et 2.100 dirhams pour les officiers ayant un diplôme universitaire équivalent à la licence.

«En plus de cela, une prime sera versée aux appelés qui seront affectés dans la zone Sud», a fait remarquer Mohamed Errerhaoui, chef de division au sein du ministère de l'Intérieur, précisant que les appelés bénéficieront d'une pension de départ en cas de maladie contractée ou d'aggravation de la maladie au cours du service militaire.

De son côté, Mouhcine Elblaoui, également chef de division au ministère de l’Intérieur, a rappelé que l'opération de recensement concerne les jeunes âgés de 19 à 25 ans à la date du 16 mai 2022.

Pour ce qui est des critères liés à la sélection des personnes éligibles au service militaire, Mouhcine Elblaoui a souligné l’importance du principe d’égalité entre toutes les personnes. Abstraction sera faite du milieu social ou de l'origine géographique.

Ces critères, a-t-il expliqué, sont arrêtés par une commission centrale, présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation et composée des départements ministériels concernés, des représentants des services sécuritaires militaires ainsi que des représentants des instances de gouvernance.

Les personnes qui n’ont pas été appelées et qui souhaitent accomplir le service militaire sont invitées à accéder au site électronique dédié à cette opération et remplir le formulaire mis en place à cette fin, à partir du 13 décembre jusqu’au 10 février 2022, a-t-il relevé, notant que le service militaire reste facultatif pour les femmes et les Marocains résidant à l'étranger (MRE). Ces catégories, a poursuivi le responsable, peuvent elles aussi accomplir le service militaire en accédant au site précité pour remplir le formulaire dédié à cette fin.

L'opération de recensement relative au service militaire, qui s’étale jusqu’au 10 février 2022, intervient conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, concernant l'adoption des mesures nécessaires pour l'intégration de la prochaine promotion au service militaire, et dans le cadre de la préparation de l'opération de recensement en perspective de la sélection et l'intégration de la prochaine promotion.