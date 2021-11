© Copyright : Fadel Senna/AFP

Pour cause de pandémie, le service militaire avait été suspendu pour deux années. Il reprendra début 2022 avec quelque 20.000 appelés, hommes et femmes. Les détails.

Après avoir été suspendu pendant deux ans, à cause de la pandémie du Covid-19, le service militaire va reprendre en 2022. C’est l’annonce faite, la semaine dernière au Parlement, par Abdellatif Loudyi, ministre en charge de l’Administration de la Défense nationale lors de la présentation du budget sectoriel de ce département.

Selon le responsable gouvernemental, le 37e contingent des assujettis au service militaire sera composé de quelque 20.000 appelés, hommes et femmes, au lieu des 15.000 de l’édition 2019. Pour répondre aux besoins de formation et d’hébergement de ce contingent, les Forces Armées Royales ont mis en place quatre nouveaux centres: Benslimane, Sidi Yahia du Gharb, Benguerir et Tan Tan. Ainsi, les FAR ont doublé le nombre des centres dédiés au service militaire, sachant que d’autres sites des FAR accueilleront les appelés dans les provinces du Sahara pour les formations de la spécialité.

Le service militaire dure en effet 12 mois dont 8 réservés à l’apprentissage de métiers et de compétences pour préparer les appelés à s’intégrer professionnellement après leur passage sous les drapeaux.

Mais il faut attendre l’achèvement d’une autre phase de préparation qui est confiée au ministère de l’Intérieur, soit le recensement des assujettis âgés entre 19 et 25 ans. Une commission mixte, comprenant plusieurs départements et administrations, se chargera d’étudier les dossiers des candidats.

Rappelons qu’en plus d’une prise en charge complète des appelés lors de leur formation (couverture médicale, hébergement, soins, habillement et repas), les appelés bénéficient d’indemnités mensuelles selon les grades qui leur sont attribués. Une prime spéciale est également versée à celles et ceux qui sont appelés à effectuer leur service militaire dans les régions sahariennes.

Les dépenses globales nécessaires pour la reprise du service militaire sont évaluées à quelque 555 millions de dirhams inscrits dans le budget 2022 de l'Administration de la Défense.