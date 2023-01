© Copyright : DR

Des joueurs de football évoluant dans des clubs de première et deuxième divisions, ainsi que dans d'autres catégories, viennent de recevoir leur convocation pour le service militaire.

C’est un vent de panique qui souffle sur le championnat national de football. Des joueurs de la Botola viennent de recevoir leur convocation pour accomplir le service militaire, ce qui en a surpris plus d’un au sein des clubs de foot.

Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 4 janvier, indique que plusieurs joueurs, dont certains évoluant en première et deuxième divisions, sont concernés par ces convocations. La même source ajoute que les concernés ont été surp ris d’apprendre qu’ils devaient passer par le service militaire, d’autant que la plupart d’entre eux prennent en charge leur famille ce qui, par conséquent, devraient les exempter du service militaire.

Toujours d’après le journal, les joueurs concernés ont tous décidé de saisir leur club, afin d’être conseillés. En fait, ils pourraient bien trouver une porte de sortie rapidement, en présentant leurs contrats professionnels pour demander l’exemption ou le report de leur service militaire.

Néanmoins, comme l’explique le quotidien, la problématique pourrait se poser pour les joueurs évoluant dans des clubs amateurs, dans les catégories des jeunes ou dans des clubs de Futsal. Ces derniers sont connus pour être dans des situations ne permettant pas de justifier leur activité. En effet, beaucoup de joueurs évoluant dans ces catégories n’ont jamais conclu de contrat avec leur club.

En attendant de voir si ces derniers se verront obligés d’abandonner leur activité pour se soumettre à l’obligation du service militaire, Assabah ne manque pas de souligner que les convocations des joueurs de football pourraient également susciter des inquiétudes chez les athlètes évoluant dans d’autres disciplines sportives. En effet, la problématique chez ces derniers sera la même que celle des footballeurs ne disposant pas de contrat professionnel à faire valoir pour se voir exempter du service militaire.

Pour rappel, l’opération de recensement relative au service militaire au titre de l'année 2023 a débuté le 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février prochain. Ce service constitue une occasion pour les jeunes d'acquérir des compétences de qualité pour développer leur savoir-faire et leurs capacités professionnelles, et pour faciliter leur intégration sur le marché de l'emploi et dans la vie sociale. Les précédentes campagnes avaient connu un véritable engouement, avec notamment 178.166 personnes ayant complété les procédures de recensement au titre de l’année 2022.