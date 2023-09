Séisme. Nizar Baraka: «Pas de reconstruction sans la réouverture des routes d’Al Haouz»

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, s’est déplacé le samedi 23 septembre dans la province d’Al Haouz pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de désenclavement dans plusieurs zones touchées par le séisme.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de constater l’avancement des travaux d’élargissement et de mise à niveau des routes et itinéraires ruraux notamment, dans les zones montagneuses, et de prendre connaissance des différents moyens humains et équipements logistiques mobilisés pour ces opérations.

Nizar Baraka a ainsi visité les différents points d’interventions des équipes du ministère au niveau des sections de la Route nationale N7 touchées par le séisme, à Ijoukak, avant de se rendre aux communes de Talat N’Yaaqoub et d’Ighil, épicentre du séisme.

«On ne peut que saluer le patriotisme et le grand effort fournis par les équipes du département de l’Équipement. La mobilisation s’est faite en collaboration étroite avec des équipes du secteur privé, ce qui a permis d’ouvrir pas moins de 92% des routes en trois jours», a souligné le ministre dans une déclaration pour Le360.

Cette mobilisation a facilité les interventions des équipes de secours et de sauvetage, des unités sanitaires, ainsi que l’acheminement des aides aux populations touchées, a précisé le ministre. Il a également fait savoir que son département travaille actuellement à assurer l’élargissement des routes desdites régions, afin de les rendre plus pratiques à l’approche de l’hiver et de la saison des neiges.