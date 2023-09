Séisme au Maroc: Israel Aerospace Industries prête à déployer «toute assistance qui pourrait être nécessaire»

Au lendemain d’un séisme qui a frappé le Maroc, Amir Peretz, le président du Conseil d’administration du géant israélien Israel Aerospace Industries (IAI), a fait parvenir un message empreint de solidarité et d’engagement sincère, offrant non seulement le soutien matériel et technique d’une institution renommée, mais aussi la sympathie et les prières d’une Nation entière.

Cet ancien ministre de la Défense d’Israël, né à Bejaâd, au Maroc, a exprimé dans un message envoyé ce samedi au roi Mohammed VI, ainsi qu’aux ministres et hauts responsables du gouvernement marocain avec lesquels l’entreprise est en contact, la volonté d’IAI de prêter son expertise et ses ressources au service du Maroc. Il a insisté sur l’engagement profond et sincère d’apporter «toute assistance qui pourrait être nécessaire, y compris des moyens technologiques avancés, et cela en étroite collaboration avec le gouvernement et les ministères de la Défense et des Affaires étrangères d’Israël».

Lire aussi : Séisme au Maroc: des équipes de la Protection civile tunisienne pour participer aux opérations de secours

Le message d’Amir Peretz se fait ensuite l’écho d’un lien immuable, d’une amitié qui transcende les moments de crise, unissant les peuples israélien et marocain dans une fraternité profonde. «L’amitié entre nos deux peuples est forte en tout temps, et encore plus en période d’urgence et de crise», a écrit Amir Peretz, insistant ainsi sur la chaleur et la force des relations bilatérales.

Au-delà de cette offre d’aide, Amir Peretz a aussi exprimé des vœux touchants et sincères, partagés par l’ensemble du peuple israélien, priant pour une «localisation rapide des disparus, une récupération complète des blessés et un retour rapide à une normalité sécurisée».

Une expertise technique avancée

IAI, forte d’une longue expérience, a construit une réputation d’excellence dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale. L’entreprise, fondée en 1948, détient un vaste portefeuille de produits de défense qui pourraient s’avérer être d’un apport crucial dans les efforts de sauvetage et de rétablissement post-séisme. L’entreprise excelle non seulement dans la modernisation des avions militaires et des hélicoptères, mais aussi dans la transformation des avions de passagers en avions-cargo, une compétence qui pourrait faciliter grandement le transport rapide et sécurisé des aides et des ressources sur le territoire marocain.

L’expertise du géant israélien ne s’arrête pas là. Elle englobe également des systèmes et des solutions intégratives dans des domaines aussi divers que les satellites de reconnaissance et les radars, s’étendant à tous les aspects de la commande, du contrôle, et des communications, y compris dans les sphères de l’informatique et de la cybernétique. Dans ce cadre, IAI possède également une compétence avérée dans les systèmes de renseignement, de surveillance, et de reconnaissance (C5ISR), des outils qui pourraient se révéler inestimables dans la localisation rapide des disparus et l’évaluation précise des dégâts.