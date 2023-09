Séisme au Maroc: début de l’opération d’acheminement des aides vers les zones sinistrées

Des habitants sont restés dehors dans la nuit sur une place à Marrakech, le 9 septembre 2023, après le tremblement de terre.. AFP or licensors

Au dépôt de la Protection civile d’El Arjate, à Salé, sept camions chargés de couvertures, de lits de camps, de matériel d’éclairage ont été mobilisés pour apporter au plus vite l’aide aux populations des zones sinistrées, a-t-on constaté sur place.

Une équipe de sapeurs-pompiers s’est employée, sans relâche et dès les premières heures de ce samedi 9 septembre, à charger des semi-remorques pour acheminer au plus vite les aides vers les populations touchées par le séisme.

En plus de la Protection civile d’El Arjate, d’autres équipes de la Protection civile de diverses régions du Royaume sont à pied d’œuvre pour apporter aide et assistance aux sinistrés.

Le séisme, qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, a fait 632 morts et 329 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan établi à 7H00 ce samedi par le ministère de l’Intérieur