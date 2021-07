© Copyright : DR

Kiosque360. Certains individus étrangers au marché des pièces de rechange de Salmia ont commencé à écouler des marchandises non conformes, dont l’origine est inconnue. C’est ce que révèle une Fédération professionnelle qui réclame une enquête judiciaire pour mettre fin à cette anarchie.

La Fédération nationale des importateurs et vendeurs de pièces de rechange d’occasion pour automobiles a mis en garde contre la commercialisation, à Casablanca, de certaines marchandises d’origine inconnue. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 5 juillet, que cette association professionnelle souligne que ces pièces de rechange non conformes constituent un danger pour la sécurité des automobilistes. Ce qui est aberrant, ajoute-t-elle, c’est que les individus qui s’adonnent à ce commerce illégal essayent d’imposer, de force, leurs marchandises sur le marché, malgré les avertissements qui leur sont adressés.

Pis encore, certains d’entre eux n’ont pas hésité à proférer des menaces de mort à l’encontre des membres de la Fédération qui persisteraient, disent-ils, à s’opposer à la vente de leurs pièces de rechange inutilisables. Les membres de cette Fédération exhortent ainsi le président délégué du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président du ministère public et le directeur de la DGSN d’ouvrir une enquête judiciaire sur ces marchandises commercialisées par ces individus dans le marché de Salmia, à Casablanca.

Le quotidien Al Massae rapporte que ces importateurs appellent ces hauts responsables de la justice et de la sûreté à enquêter sur les origines de ces marchandises, ainsi que sur celles de l’argent que ces individus investissent dans ce secteur informel. La Fédération demande, en outre, la protection des importateurs des pièces de rechange d’occasion qui s’acquittent de leurs impôts et taxes douanières, tout en contribuant au développement économique et social de la société.

Ce faisant, elle dénonce avec force les agissements de ces individus étrangers à ce marché structuré et qui s’adonnent à une concurrence déloyale en écoulant des pièces de rechange non conformes. Un marché parallèle où l’on solde ces marchandises d’origine inconnue qui nuisent à la réputation de ce marché et à la crédibilité de ses commerçants, sans oublier les dangers qu’elles présentent pour les automobilistes, conclut la Fédération.