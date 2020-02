© Copyright : DR

Les secousses telluriques qui ont été ressenties, tard dans la nuit de dimanche, dans la province de Midelt, mais aussi à Azrou et près de Meknès, n’ont pas fait de dégâts humains ou matériels. C’est qu’apprend Le360 auprès des autorités locales. Le point.

Plus de peur que de mal. Les secousses telluriques enregistrées, tard dans la soirée du dimanche 16 février dans la province de Midelt, n’ont pas fait de dégâts humains ou matériels, apprend Le360 auprès des autorités locales et de sources hospitalières. Aucune sorte de dégâts n’a été enregistrée non plus dans les provinces d’Azrou et de Meknès où ont été également ressenties ces secousses dont la plus forte a été de 5,3 degrés sur l’échelle de Richter et ayant pour épicentre la localité d’Enzala.

Au moment où nous mettions en ligne, les autorités locales de ces provinces (notamment les gouverneurs) effectuaient des tournées pour s’enquérir de la situation sur place auprès des populations.

Les autorités restent mobilisées pour parer à toute éventualité et cette mobilisation concerne surtout les services de la Protection civile.