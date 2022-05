© Copyright : Fadel Senna-AFP

Kiosque360. La réouverture, dans la nuit de lundi à mardi, des postes frontaliers des présides occupés de Sebta et Mellilia a été accueillie avec joie, concerts de klaxons et youyous. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Après plus de deux ans de fermeture des postes frontaliers des présides occupés de Sebta et Mellilia, la route nationale reliant Fnideq à Bab Sebta a vécu une effervescence exceptionnelle dans la nuit de lundi à mardi (16 et 17 mai), date à laquelle le Maroc et l’Espagne ont décidé de rouvrir ces deux points de passage pour reprendre progressivement la circulation des personnes.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 18 mai, que dans la ville de Sebta les festivités battaient leur plein bien avant l’heure de la réouverture. Des milliers de Ceutiens marocains et espagnols qui provenaient de plusieurs quartiers de la ville ont pris place tout au long de la route contiguë au passage frontalier pour assister à cet évènement tant attendu.

La plupart ont des familles de part et de d’autre qu’ils n’ont pas revues depuis très longtemps. Les autorités marocaines et espagnoles n’ont pas lésiné sur les moyens tant humains, logistiques pour faciliter le passage des voyageurs. Elles ont également déployé aux alentours des points de passage des dizaines de policiers et d’éléments des forces auxiliaires pour parer à toute éventualité comme une tentative d’immigration collective. Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’un responsable sécuritaire marocain a souligné que le point important dans la réouverture des points de passage consiste à les sécuriser et à les protéger de toute intrusion.

A l’approche de minuit, des voix se sont élevées du côté espagnoldu point de passage de Sebta, suivies de concerts de klaxons et de youyous des femmes. Il n’ pas fallu longtemps pour que des dizaines de voitures, de motos et de piétons commencent à traverser dans les deux sens après avoir présenté un pass vaccinal ou un test PCR de moins de 48 heures.

L’accès à la ville occupée de Sebta est devenu plus fluide qu’il ne l’a été avant la fermeture. Les couloirs réservés aux voyageurs passent par un souterrain du côté marocain qui débouche directement sur le point de contrôle des passeports du côté espagnol.

Si au niveau des formalités et de fluidité de la circulation tout a été ficelé des deux côtés, les autorités marocaines ont affiché dès la première heure leur fermeté de combattre la contrebande. Les agents de police ainsi que les douaniers n’ont pas cessé de conseiller aux voyageurs d’éviter de transporter toute chose prohibée. Un responsable marocain n’a pas hésité à dire que jusqu’à maintenant, à part la circulation des personnes, tout est interdit y compris un pot de Yaourt.