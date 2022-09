© Copyright : Pixabay

Kiosque360. Les médecins du secteur privé viennent de soumettre des doléances urgentes au gouvernement, incluant la révision des tarifs de référence et l’amendement d’un article de la loi cadre du secteur. Cette revue de presse est tirée d'un article d'Al Ahdath Al Maghribia.

Le Collège syndical des médecins spécialistes privés, qui regroupe les représentants de toutes les associations professionnelles des différentes spécialités médicales, appelle à la mise en place d’encouragements au profit des médecins qui respectent la tarification nationale de référence. C’est ce que rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 16 septembre.



D’après le journal, l’appel fait ici n’est qu’une première étape, puisque la représentation professionnelle réclame, dans une prochaine étape, des encouragements pour la prescription des médicaments génériques et le strict respect des protocoles de soins. Ce sont en tout cas les doléances soumises au ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.



Comme le fait remarquer le quotidien, si les médecins spécialistes s’engagent à ne pas revoir leurs tarifs à la hausse si les pouvoirs publics décident de relever le niveau des tarifs de référence, ils réclament néanmoins des «encouragements» pour respecter ces tarifs et pour prescrire de plus en plus de médicaments génériques.

Ceci dans un contexte où, faut-il le rappeler, des appels de plus en plus insistants sont faits au ministre pour la révision des tarifs afin de réduire le poids que supportent les patients sur le coût réel de leurs soins. Selon les estimations, 54% de ces coûts sont actuellement totalement supportés par les patients. Pour les médecins, la révision demandée contribuerait à rendre l’accès aux soins plus équitable entre les citoyens et réduirait sensiblement l’écart entre ce qu’ils paient réellement et ce que les organismes d’assurance-maladie leur remboursent.



Et pour convaincre l’Exécutif à concrétiser rapidement cette révision, les représentations professionnelles des médecins assurent qu’elle ne saura pas synonyme de révision à la hausse des tarifs des consultations et actes médicaux. L’appel n’est, selon elles, motivé que par la seule volonté de permettre aux citoyens de récupérer une plus grande part des frais des soins.



Par ailleurs, pour ce qui est du projet de loi-cadre 06-22 réformant le secteur de la santé, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les médecins du privé espèrent un amendement de l'article 12, afin que le début du parcours de soins dans le secteur privé n’engage pas uniquement les médecins généralistes, mais aussi les médecins spécialistes.