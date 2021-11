© Copyright : DR

Kiosque360. Six individus, dont trois mineurs, ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire du cambriolage de la résidence d’une journaliste à Salé. Les cambrioleurs ont été placés en garde à vue et les receleurs seront poursuivis en état de liberté provisoire. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que les auteurs du cambriolage, la semaine dernière, du domicile d’une journaliste à Salé, tombent dans les filets de la police judiciaire. Trois mineurs, nés en 2004 et 2005, ont été rapidement identifiés par les éléments de la police judiciaire et arrêtés avant d’être déférés devant la justice. Confiés au juge des mineurs, les trois mis en cause ont rapidement reconnu les faits qui leur étaient reprochés, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 27 et 28 novembre.



Ces délinquants ont mis à profit l’absence de la journaliste pour escalader les murs de son appartement et franchir les fenêtres. Ils ont mis la main sur «une luxueuse montre, des bijoux et d’autres objets de luxe». Le butin a été ensuite cédé à trois marchands dans la ville. Confrontés aux mineurs, les receleurs les ont rapidement reconnus, font savoir les sources du quotidien. Après l’achèvement de l’enquête, le parquet compétent a décidé de poursuivre les trois mineurs en état de détention et les trois receleurs en état de liberté. Le procès de cette affaire démarre dans les prochains jours.



Par ailleurs, poursuit le quotidien, la police judiciaire de Salé a démantelé, au cours de la même semaine, une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violences physiques ou sous la menace. Cette bande, composée de trois individus nés respectivement en 1996. 2000 et 2001, et qui avait semé la terreur dans la ville, faisait l’objet de plusieurs plaintes. Les personnes arrêtées ont été déférées mardi devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat qui les a poursuivis pour «constitution de bande criminelle, vol avec violences physiques ou sous la menace et échange de coups et blessures». Leur procès démarre incessamment.



Dans le cadre de la même campagne menée par la police judiciaire de Salé, les sources du quotidien ajoutent que deux individus, nés en 1993 et 1998, ont été également arrêtés dans le quartier Laayayda pour leur implication dans des affaires de vol avec violence.

Et dans l’affaire du meurtre d’un jeune, conclut le quotidien, les services sécuritaires ont interpellé trois individus, nés respectivement en 1985, 1987 et 1994, pour échange de coups et blessures ayant entrainé la mort. Après instruction de cette affaire, le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat a décidé de poursuivre, en état de détention, deux mis en cause pour «échange de coups et blessures ayant entraîné la mort», et le troisième, en état de liberté, pour non-dénonciation de crime.