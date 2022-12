© Copyright : DR

Le 14 décembre dernier, des éléments de la Gendarmerie royale d'Had Soualem, dans la province de Berrechid, ont démantelé un réseau de fabrication d’eau de vie, communément appelée “Mahia”. Dans le douar Oulad Allal, les autorités ont mis la main sur un atelier clandestin et saisi pas moins de 10 tonnes de cet alcool ainsi que des matières premières et des outils de fabrication.

Comme le rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 16 décembre, les éléments de la Gendarmerie royale ont interpellé deux individus pour leur implication présumée dans la fabrication et la commercialisation de cette eau de vie. D’après les sources du journal, ce démantèlement intervient après une série d’enquêtes menées par les autorités locales.

Toujours selon les mêmes sources, l’interpellation de consommateurs a permis aux autorités locales d’identifier leur fournisseur. Les déclarations des consommateurs interpellés lors des interrogatoires ont levé le voile sur l’existence d’un atelier clandestin, dans une maison abandonnée du douar Oulad Allal, dédié à la fabrication et la commercialisation d’eau de vie.

D’après le journal, le lieu abritant cet atelier secret avait déjà fait l’objet d’une perquisition en août dernier. Son propriétaire avait d’ailleurs été condamné à trois ans de prison ferme pour les faits reprochés aux deux individus interpellés le 14 décembre dernier.

Après interpellation, il est apparu que l’un des deux individus se trouvait être le propriétaire de l’atelier clandestin. Il est considéré comme l’un des plus grands fabricants et trafiquants d’eau de vie de la région qui couvre Bir Jdid, Sidi Rahhal, Had Soualem et Dar Bouazza, rapportent les sources du quotidien Al Akhbar. Pour l’heure, les deux individus interpellés sont placés en garde-à-vue en attendant d’être déférés devant le Parquet.