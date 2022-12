© Copyright : DR

Kiosque360. Des individus ont vandalisé les murailles de l’ancienne médina de Salé et volé des lampadaires. Le Conseil communal a ouvert une enquête et compte déposer une plainte auprès des autorités locales. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Près d’un an après leur rénovation, les remparts de l’ancienne médina de Salé ont été vandalisés, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 23 décembre. Selon le journal, les lampadaires installés récemment pour éclairer les murailles de la médina, d’une longueur de plus de dix kilomètres, ont été volés.

Ce sabotage intervient alors que le programme de réhabilitation et de valorisation, signé en octobre 2018 devant le Roi Mohammed VI et qui s’étend de 2019 à 2023, n’est pas encore arrivé à son terme. Pour rappel, ce programme vise notamment à préserver le patrimoine historique de l’ancienne médina de Salé.

Selon les sources du quotidien arabophone, le président du conseil communal, l’Istiqlalien Omar Sentissi, a mandaté une délégation pour dresser un bilan des dégâts recensés au niveau des remparts de l’ancienne médina de Salé. La commune devrait ensuite déposer une plainte auprès des autorités locales.

Dans ce sens, le Conseil communal de la ville de Salé devrait ouvrir une enquête pour identifier les responsables du sabotage. Selon les sources du journal, il devrait notamment recourir aux caméras de surveillance publiques ainsi que celles installées dans les immeubles en face de l’ancienne médina. De son côté, Amina El Mghari, universitaire et experte dans le patrimoine architectural, a insisté dans une déclaration au quotidien Al Akhbar, sur l’importance des murs et remparts des anciennes médinas du Maroc.

Pour rappel, le souverain avait présidé, en octobre 2018, la cérémonie de signature d’un accord relatif au programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Salé avec une enveloppe financière d’environ 900 millions de dirhams. Ce programme vise à réhabiliter le tissu urbain de la ville et à valoriser son patrimoine matériel et immatériel.