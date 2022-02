Simple le Maroc a �t� devant l?Alg�rie depuis 2018 car il a fait la coupe du monde ?

Un 1/4 de finale de CAN et un nul contre l?Espagne en coupe du monde rapporte plus de points qu?une CAN et un 4 fois 12 -0 contre le Swaziland

Par contre sans coupe du monde oui on s?�croule