Des années que Messi porte seul le Barça. Il n'y a rien de plus fort entre un joueur et son club.



Il aurait très bien pu partir depuis des années, mais a choisi de rester pour l'amour du maillot.



Bartomeu est quand même parvenu à rendre le départ de Messi plus que possible pic.twitter.com/tBuFUZvpz3