Que toutes les femmes du monde soient heureuses et �panouies, libres et en s�curit�.Qu?elles puissent faire et devenir ce qu?elles veulent, ce qu?elles r�vent.

Qu?elles ne soient ni jug�es ni bl�m�es pour ce qu?elles sont juste aim�es #journeeinternationaledesdroitsdesfemmes