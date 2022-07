© Copyright : Mounir Elayouchi / MAP

Kiosque360. Sur Facebook, traditionnel buzz autour de nos champions nationaux du baccalauréat; best-of des deux premières journées de la CAN féminine; Vahid bientôt limogé?; dans le monde arabe, des appels à expulser les ambassadeurs d’Inde en raison des crimes commis sur la minorité musulmane. Round-up.

Sur Facebook, traditionnel buzz autour de nos champions nationaux du baccalauréat. Extraits.

Best of des deux premières journées de la CAN féminine qui ont d’abord vu le Maroc s’imposer difficilement contre le Burkina Faso 1-0.

Mariem Haouij qui trompe la gardienne adverse, la Tunisie en d�monstration (4-1) face au Togo lors de cette 1e journ�e.



????#TotalEnergiesWAFCON pic.twitter.com/5UBHxlk8Cg — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) July 3, 2022

#TotalEnergiesWAFCON : Ghizlane Chebbak entre dans l?histoire avec le premier but du tournoi



Auteure de l?unique but face aux �talons Dames, l?attaquante de l?Association des Forces Arm�es du Maroc s'est vue r�compens�e !https://t.co/NyzGirASYC pic.twitter.com/283NwqIHyh — Africa ? Sports (@ATS_fr) July 2, 2022

VICTOIREEEEEE ??



Pour le match d?ouverture de cette #TotalEnergiesWAFCON les Lionnes s?imposent sur la plus petite des marges 1/0 (Chebbake).



Prochain match mardi face � l?Ouganda ?? pic.twitter.com/U7FmBNZdIb — SOCCER212 (@SCCR_212) July 2, 2022

Vahid bientôt limogé? Enième épisode de rumeurs sur un changement à la tête des Lions de l’Atlas.

Lakjaa vient d'insinuer � la radio que Vahid ne sera pas le selectionneur � la coupe du monde. Enfin . — doni (@donilapute) July 3, 2022

F.Lekjaa : � J?ai inform� Vahid � maintes reprises qu?il ne doit pas changer son style de jeu et formation lors de chaque match? Mais vous le connaissez tous? J?ai eu beaucoup de diff�rents avec lui. � pic.twitter.com/Q6gxZWXAis — SOCCER212 (@SCCR_212) July 3, 2022

? | Lekjaa :



� Il y a 2 fa�ons de jouer.

Avoir une identit� fixe, nos adversaires sont ceux qui changent leur fa�on de jouer contre nous parce que nous avons une meilleure �quipe.



Ou de jouer en s?adaptant � l?adversaire, ce que fait Vahid et je suis en d�saccord avec lui. � pic.twitter.com/2FHyzXlm1n — Joueurs Marocains ?? (@JoueursMA) July 3, 2022

Lekjaa : "La veille du match face � la RDC, j'ai parl� tactique avec Vahid. Je voulais qu'on joue en 4231... mais au final c'est lui qui d�cide. Il a gagn�, je l'ai f�licit� !". pic.twitter.com/Oyn9QbLoIW — Oussoud Al Atlas ?? (@OussoudAl) July 3, 2022

Lekjaa/Vahid : Clap de Fin



"Le Maroc doit imposer son style de jeu et ne pas s'adapter � n'importe quel adversaire. Je ne suis pas ok avec Vahid sur ses choix tactiques et sur l'ambiance en �quipe nationale. Des d�cisions seront prises � l'issue d'une r�union du bureau f�d�ral." pic.twitter.com/M2sSo274tS — Oussoud Al Atlas ?? (@OussoudAl) July 3, 2022

Dans le monde arabe, des appels à expulser les ambassadeurs d’Inde en raison des crimes commis sur la minorité musulmane.