La #COP26 est un nouvel échec pour le climat... Et la France n'a pas été à la hauteur non plus. Alors, on change ça ? SVP, la gauche, les écolos et tous les parties qui ne nient pas la catastrophe qui arrive, il y a une solution : la #PrimairePopulaire !#Climat #climate https://t.co/Zj9ugROYte