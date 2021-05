Quelques news du côté de Marvel :

Le titre de Black Panther 2 sera « Black Panther Wakanda Forever », Captain Marvel 2 change de titre pour « The Marvels ». On apprend aussi que Ant-Man 3 et les Gardiens de la Galaxie 3 sont prévus pour la première moitié 2023 pic.twitter.com/er1u7mlSLB