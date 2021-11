ACCUEILLIR / ACCUEILLIR / ACCUEILLIR / ACCUEILLIR /

Voil� l?urgence du moment quand on voit ces enfants, femmes et hommes en train de crever de froid � la fronti�re entre la Pologne et la #Bielorussie dans une zone de non droit inhumaine. Toute autre option nous d�shonore.