Revue du web. Pas de changement du prix de la bonbonne de gaz, la Toile soulagée

En Turquie, Ibrahim K. a été filmé alors qu'il tuait à coup de pied un chat des rues appelé Eros. Le pays, très familiarisé avec les félins et aussi particulièrement ému, s'indigne donc de la remise en liberté précoce de l'auteur, qui avait été condamné à un an et demi de prison. pic.twitter.com/XbUkv5aWbG