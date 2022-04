j'ai Signal� ce Risque Kinder, Pas Plus Tard qu'Hier, � l'Epicier de mon Quartier..il s'est Moqu� en me Disant qu'il Verra quand le Maroc R�agira..dans un An Dit-il en Eclatant de Rire. il sera Bien Surpris Bient�t. "le Maroc d'aujourd'hui, n'est pas celui d'hier.": N.Bourita..