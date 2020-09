Mauvaise nouvelle. Selon nos sources, et RSF Khaled #drareni a été condamné à deux ans de prison ferme en appel. Pour rappel: il a alimenté les jt français en images et en duplex. L’Etat algérien lui reproche d’avoir déstabilisé le pays et l’accuse d’espionnage avec la France. pic.twitter.com/3jNpI1kk3w