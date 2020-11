J'ai vu #Hold_Up, et j'ai eu une vision

Si on soustrait 1984(Orwell) à 2019(Covid), on obtient 35, puis si on multiplie 35 par 49, année de sortie de 1984, ça fait 1715, année de la mort de Louis XIV, roi soleil

Vous ne pourrez plus dire que vous ne sachez pas. pic.twitter.com/Q5MeZ8hMhQ