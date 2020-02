Revue du Web. Le nouveau Badr Hari a 12 ans

© Copyright : DR

Kiosque360. Le Kick-Boxeur Charaf Maatallah félicité sur la toile, la réconciliation de Sanaa Akroud et Mohammed Marouazi enchante les internautes, l’inventeur marocain Rachid Yazami honoré à Dubaï, un carambolage monstre sur l’autoroute Casa-Mohammedia, Nadia Lotfi n’est plus. Round up.

Par Ziyad Aklikim