AU NIVEAU DE BENI MELLAL: FERMETURE A 20 H DES HAMMAMS, DES SALONS DE COIFFURE ET DE BEAUTÉ, DES SALLES ET TERRAINS DE SPORT ET DES GRANDS CENTRES COMMERCIAUX; A 14H DES MARCHÉS DE PROXIMITÉ, ET A 18H DES COMPLEXES COMMERCIAUX, DES CAFÉS ET DES ESPACES PUBLICS (PARCS, JARDINS...)