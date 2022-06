Revue du Web. La toile souhaite un prompt rétablissement au roi Mohammed VI, atteint d'un Covid-19 asymptomatique

Le roi Mohammed VI.

Kiosque360. Les internautes souhaitent un prompt rétablissement au roi Mohammed VI, touché par une forme heureusement asymptomatique du Covid-19; Football: à huis clos, le Raja s’adjuge le derby et relance la course au titre; au Maroc, la poste roule désormais en voiture électrique «made in Morocco». Round-up.

Par Nisrine Zaoui