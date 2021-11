Alors j?appelle l?h�tel pour r�clamer sur ce qui s?est pass� hier, r�ponse du r�ceptionniste :

C?est la loi, on y peut rien, si vous �tes seule et non accompagn�e de votre mari; fr�re ou papa vous n?avez pas le droit de loger dans l?h�tel.

Je pr�cise que ce n?est pas la loi