FT:Wydad AC 0-2 Al Ahly SC

[Mohamed Magdi Afsha, Ali Maaloul (Pen)]



Pitso Mosimane’s very first win in Morocco against Wydad AC.#TotalCAFCL



#افريقيا_يا_أهلي

#معاك_يا_أهلي



pic.twitter.com/dCODfPiWuh